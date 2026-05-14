Dinamani
சிவகங்கை

மின்சாரம் பாய்ந்து கொட்டகை அமைப்பாளா் உயிரிழப்பு

சிங்கம்புணரி அருகே புதன்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்து கொட்டகை அமைப்பாளா் உயிரிழந்தாா்.

உயிரிழந்த சேவுகபெருமாள்.

Updated On :27 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகே புதன்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்து கொட்டகை அமைப்பாளா் உயிரிழந்தாா்.

சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள ம.கோவில்பட்டியைச் சோ்ந்த வீரன் மகன் சேவுகப் பெருமாள் (35). இவா் தனது தம்பியுடன் காலப்பூா் பகுதியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற புதுமனை புகுவிழா நிகழ்ச்சிக்காக வீட்டின் முன்பு கொட்டகை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டாா். அப்போது, அந்த வழியாக சென்ற மின் வயரை சேவுகபெருமாள் பிடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து சிங்கம்புணரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

நெல்லையில் மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
16 மணி நேரங்கள் முன்பு