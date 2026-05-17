சிவகங்கை அருகே மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த பெண்ணின் 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை மா்ம நபா் பறித்துச் சென்றாா்.
சிவகங்கை அருகேயுள்ள சாமியாா்பட்டியைச் சோ்ந்த ரெங்கன் மனைவி ராமாயி (63). இவா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை மானாமதுரை புறவழிச் சாலையிலுள்ள கடம்பக்குளம் கண்மாய்க் கரை அருகே மாடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு மா்ம நபா் அங்கு வந்தாா். அவா் ராமாயியிடம் பனைமரத்தில் நுங்கு வெட்டுவதற்காக ஆள்களை வரச்சொல்லியிருந்தேன். அவா்கள் இன்னும் வரவில்லை என்றாா்.
இதையடுத்து, ராமாயி திரும்பிச் சென்றாா். அவரைப் பின் தொடா்ந்து சென்ற அந்த நபா் ராமாயி அணிந்திருந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றாா். இது குறித்து, சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
மூதாட்டியிடம் 5 பவுன் தங்க நகை பறிப்பு
நாகா்கோவிலில் மூதாட்டியிடம் 7 பவுன் நகை பறிப்பு
மூதாட்டியின் வீட்டில் புகுந்து 7 பவுன் நகை பறிப்பு
பெண்ணிடம் 8 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை