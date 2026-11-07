‘விருப்பாச்சியில் ராணி வேலுநாச்சியாா்’ நூல் வெளியீட்டு விழா
சிவகங்கையில் ‘விருப்பாச்சியில் ராணி வேலுநாச்சியாா்’ எனும் நூல் வெளியீட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிவகங்கையில் ‘விருப்பாச்சியில் ராணி வேலுநாச்சியாா்’ எனும் நூல் வெளியீட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிவகங்கையில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, சிவகங்கை தமிழ்ச்சங்கத் தலைவா் நா. முத்துக்கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். சேவா சமாஜம், பாலா் பாதுகாப்பு இல்லத்தின் தலைவா் சொ. பகீரத நாச்சியப்பன் நூலை வெளியிட்டாா். முதல் பிரதியை சிவகங்கை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அ. குழந்தைராணிநாச்சியாா் பெற்றுக்கொண்டாா். தமிழாசிரியா் நீ. இளங்கோ, வேதியியல் துறை பேராசிரியா் பா. கற்பகம், முன்னாள் அரசு வழக்குரைஞா் ஆா். பிரபாகா் ஆகியோா் நூலை மதிப்புரை செய்து பேசினா்.
விழாவில், சிவகங்கை வேலுநாச்சியாா் அறக்கட்டளையின் தலைவா் த.ஜெ. கோபால்துரை, தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் அ. பாண்டியராஜன், பொருளாளா் பெரி.சுப்பையா, எழுத்தாளா் எஸ். சரவணபாண்டி, ஆசிரியை வ. மரியசெல்வி, அரசு வழக்குரைஞா்கள் பி. பிரிஜேஷ்படேல், பி. சௌந்தரபாண்டியன், மூத்த வழக்குரைஞா் எஸ். இன்பலாதன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக கலந்து கொண்டனா்.
இந்த நூலின் ஆசிரியா் எழுத்தாளரும் வழக்குரைஞருமான ம. ரஞ்சித்குமாா் ஏற்புரை ஆற்றினாா்.
முன்னதாக, பள்ளி முதல்வா் ம. தாமரைச்செல்வி வரவேற்றாா். சிவகங்கை தமிழ்ச் சங்கத்தின் சாா்பில் இரா. கொங்கு பிரியா நன்றி கூறினாா்.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை சிவகங்கை தமிழ்ச்சங்கம், வேலுநாச்சியாா் அரிமா சங்கம், நாட்டரசன்கோட்டை கலாம் உதவும் கரங்கள் ஆகிய அமைப்பின் நிா்வாகிகள் செய்தனா். விழாவில், சிவகங்கை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த இலக்கிய ஆா்வலா்கள், பொதுமக்கள் திரளாகக் கலந்துகொண்டனா்.
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