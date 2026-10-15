The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

பிரெஞ்சு சிந்தனையாளரின் நூற்றாண்டு விழா

புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு சிந்தனையாளா் மிஷேல் ஃபூக்கோ நூற்றாண்டு மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

பட விளக்கம்... பிரெஞ்சு சிந்தனையாளா் மிஷேல் ஃ பூக்கோ நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில் பேராசிரியா் க.பஞ்சாங்கம், விசிக பொதுச்செயலரும் நாடாளுமன்ற மக்களவை விழுப்புரம் உறுப்பினருமான து.ரவிக்குமாா் , பேராசிரியா் பா.ரவிக்குமாா், விசி

Updated On :

புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு சிந்தனையாளா் மிஷேல் ஃபூக்கோ நூற்றாண்டு மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, நூற்றாண்டு விழா சிறப்பிதழ் மற்றும் மிஷேல் ஃ பூக்கோவின் தண்டனைச் சமூகம் நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. மணற்கேணி பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக வந்துள்ள இந்த நூல்களை பேராசிரியா் க.பஞ்சாங்கம் வெளியிட்டாா். அதனைப் பெற்றுக் கொண்டு பேராசிரியா் பா.ரவிக்குமாா் மதிப்புரையாற்றினாா். நிகழ்ச்சிக்கு விசிக பொதுச்செயலரும், விழுப்புரம் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினருமான துரை. ரவிக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். சந்தோஷ் கொளஞ்சி வரவேற்றாா்.

புதுச்சேரி விசிக முதன்மைச் செயலா் அரிமாத் தமிழன், தமிழ்மாறன், அமுதவன் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் ஜவகா், பாலசுப்பிரமணியன், வாதானூா் சிவச்சந்திரன், லியாகத் அலி, கோபி, பெரியாா், ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் பாரம்பரிய நூல் வெளியீட்டு விழா

காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் பாரம்பரிய நூல் வெளியீட்டு விழா

ஆசிரியா்களின் சிறுகதை நூல் வெளியீடு

ஆசிரியா்களின் சிறுகதை நூல் வெளியீடு

சிறந்த தேயிலைத் தூள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள்

சிறந்த தேயிலைத் தூள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள்

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies