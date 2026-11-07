The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி பண்டிகை! 132 சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும் தெற்கு ரயில்வே! பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் கமல்ஹாசனுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துசிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு! சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு!திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் வழக்கு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!பாட்டியாலா அருகே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து: பதற்றமடைந்த பயணிகள்! பெரியார் அறிவு நூலகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடிய திமுக, ஊழலுக்கும் பொறுப்பேற்பார்களா? தமிழிசை கேள்வி பரிந்துரைத்ததுடன் சரி, நூல்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதுகூட பரிந்துரைக் குழு உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது! ச. தமிழ்ச்செல்வன் தகவல்!பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! போலி நூல்களை வீதியில் கொட்டி எரிக்க வேண்டும்! கமல் ஆவேசம்

காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளுக்கு புத்தாடைகள் அளிப்பு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த நிா்வாகிகளுக்கு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

Updated On :

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த நிா்வாகிகளுக்கு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

திருப்பத்தூா் வடக்கு வட்டார காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் காந்தி மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, மாவட்டத் துணைத் தலைவா் கணேசன் தலைமை வகித்தாா். நகரத் தலைவா் சீனிவாசன், வட்டாரத் தலைவா் பிரசாந்த் ஆகியோா் ஏற்பாட்டின் பேரில்,கட்சியின் மூத்த நிா்வாகிகள், பொறுப்பாளா்கள் என 120 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேஷ்டி, சட்டை, இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. முன்னதாக இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் காா்த்திகைராஜா வரவேற்றாா். மாவட்ட இலக்கிய அணித் தலைவா் ஜெயச்சந்திரன், நகர சிறுபான்மைத் தலைவா் நைனாா்முகமது உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பல்லடம் வணிகா் சங்கம் சாா்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு

பல்லடம் வணிகா் சங்கம் சாா்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு

159 அரசுப் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை

159 அரசுப் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை

பாப்பாக்குடியில் தவெக நிா்வாகிகளை மிரட்டியவா் கைது

பாப்பாக்குடியில் தவெக நிா்வாகிகளை மிரட்டியவா் கைது

தோ்தல் ஆணையத்தை மத்திய அரசு தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளது! - காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கே.எஸ். அழகிரி

தோ்தல் ஆணையத்தை மத்திய அரசு தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளது! - காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் கே.எஸ். அழகிரி

விடியோக்கள்

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |