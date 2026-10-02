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சரக்கு வாகனம், காா் மோதல்: 4 போ் பலத்த காயம்

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் வியாழக்கிழமை காரும், சரக்கு வாகனமும் மோதிக் கொண்டதில் 4 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

திருப்பத்தூரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் கவிழ்ந்த சரக்கு வாகனம்.

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சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் வியாழக்கிழமை காரும், சரக்கு வாகனமும் மோதிக் கொண்டதில் 4 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

திருப்பத்தூரைச் சோ்ந்த செந்தில்வேல் மகன் முத்துநவநீதகிருஷ்ணன். இவா் காரைக்குடியிலிருந்து காரில் திருப்பத்தூா் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது தம்பிப்பட்டியில் உள்ள அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனை எதிரே காரும், திருப்பத்தூரிலிருந்து காரைக்குடி நோக்கிச் சென்ற பழங்கள் ஏற்றிய சரக்கு வாகனமும் மோதிக் கொண்டதில் சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்து வியாபாரிகள் மேனகா (40), முத்தம்மாள் (50), சாந்தா (42), சோலைமலை (40) ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா். இவா்கள் திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி பெற்று, சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து திருப்பத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா். இதில் காா் ஓட்டுநா் காயமின்றி தப்பினாா்.

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