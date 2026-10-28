தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு தீபாவளி ஊக்கத்தொகை 20% வழங்கக் கோரிக்கை
உள்ளாட்சி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி ஊக்கத் தொகை வழங்க வேண்டும் என ஏஐடியூசி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சித் துறை பணியாளா் சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்தது.
தீபாவளி
உள்ளாட்சி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி ஊக்கத் தொகை வழங்க வேண்டும் என ஏஐடியூசி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சித் துறை பணியாளா் சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்தது.
இதுகுறித்து அதன் மாநிலப் பொதுச் செயலா் பிஎல். ராமச்சந்திரன் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழகத்தில் நிகழாண்டு அரசுப் பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இ, ஈ பிரிவு தொழிலாளா்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது. மின்பகிா்மான கழகம், அரசுப் போக்குவரத்து கழகங்கள், நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம், ஆவின் இணையம் போன்ற அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை ஏஐடியூசி வரவேற்கிறது.
இதேபோல, தமிழகத்தில் உள்ள உள்ளாட்சிகள், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேருராட்சி, கிராமப்புற உள்ளாட்சிகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், தூய்மை காவலா்கள், ஓட்டுநா்கள், டெங்கு பணியாளா்கள், குடிநீா் வினியோக பணியாளா்கள், மேல்நிலைத்தொட்டி இயக்குபவா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நகா்புற ஊரக உள்ளாட்சி பணியாளா்களுக்கும் 20 சதவீதம் திபாவளி ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டுமென்று தமிழக அரசை ஏஐடியூசி தமிழ்நாடு உள்ளாட்சித்துறை பணியாளா் சம்மேனைம் கேட்டுக் கொள்கிறது என்றாா் அவா்.
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