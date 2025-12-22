பைக் திருட முயன்ற இளைஞா் கைது
தேனி மாவட்டம், கெங்குவாா்பட்டியில் இரு சக்கர வாகனத்தை திருட முயன்ற இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கெங்குவாா்பட்டி பகவதி நகரைச் சோ்ந்தவா் அழகன் (31). இவா், அண்மையில் தனது வீட்டின் முன் இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியிருந்தாராம். இந்த நிலையில், வீட்டின் வெளியே சத்தம் கேட்டு சென்று பாா்த்தபோது, இவரின் இரு சக்கர வாகனத்தை 4 போ் உடைத்துக் கொண்டிருந்தனராம்.
அப்போது, அவரைப் பாா்த்த 4 பேரும் மற்றொரு இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பித்துச் சென்றபோது, தேவதானபட்டி பகவதி நகரைச் சோ்ந்த சதீஸ் (20) என்பவா் தவறி கீழே விழுந்தாராம். இதையடுத்து, அங்கிருந்தவா்கள் அவரைப் பிடித்து தேவதானபட்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சதீஸை கைது செய்தனா். மேலும், இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து, தப்பியோடிய மூவரையும் தேடி வருகின்றனா்.