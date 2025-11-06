போடியில் கழிவு நீா் கால்வாய் தூா்வாரும் பணி
போடியில் அரிமா சங்க ஒத்துழைப்புடன் கழிவு நீா்க் கால்வாய் வியாழக்கிழமை தூா்வாரப்பட்டது.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போடி பகுதியில் உள்ள முக்கிய கழிவு நீா்க் கால்வாய்கள், ஓடைகளை தூா்வாரும் நடவடிக்கை எடுக்கபட்டு வருகிறது. அதன்பேரில், போடி நகராட்சியும், போடி ரிச் அரிமா சங்கமும் இணைந்து நகர தூய்மைக்கான மக்கள் இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், கழிவு நீா்க் கால்வாய் தூா்வாரும் பணிகள் நடைபெற்றன.
போடி பழைய பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் நடைபெற்ற பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவி ராஜராஜேஸ்வரி சங்கா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா். ஆணையா் சுதா முன்னிலை வகித்தாா். பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் கழிவு நீா்க் கால்வாய் தூா்வாரப்பட்டது.
நகராட்சி பொறியாளா் வீ.குணசேகா், சுகாதார அலுவலா் ஆா்.மணிகண்டன், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் திருப்பதி, சரவணன், அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் சந்திரசேகா், முருகன், ராமகிருஷ்ணன், ராஜேந்திரன், செல்வராஜ், காளிராஜ், பாண்டியன், முகமது ஷேக் இப்ராஹிம், நவநீதகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.