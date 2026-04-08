சமையல் எரிவாயு உருளைகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் புகாா் அளிக்கலாம்

வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு உருளைகள், வணிக ரீதியிலான சமையல் எரிவாயு உருளைகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் 04546 - 255046 என்ற எண்ணில் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கலாம்.

சமையல் எரிவாயு உருளைகள் - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 10:59 pm

வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு உருளைகள், வணிக ரீதியிலான சமையல் எரிவாயு உருளைகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்தால் 04546 - 255046 என்ற எண்ணில் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கலாம்.

இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தேனி மாவட்டத்தில் வீட்டு உபயோகம், வணிக ரீதியிலான சமையல் எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்படும் பிரச்னைகள், எரிவாயு உருளைகளை நிா்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையைவிட கூடுதலான விலைக்கு விற்பனை செய்வது, எரிவாயு உருளைகளை கள்ளத்தனமாக பதுக்கி வைப்பது, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்கள் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வது தெரியவந்தால் 04546 - 255046 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கலாம் என்றாா் அவா்.

