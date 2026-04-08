தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் தொகுதி விசிக வேட்பாளா் பெ.சக்திவேல் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவாா் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
பெரியகுளம் புதிய பேருந்து நிலையம் பிரிவில் தனது கட்சி வேட்பாளரான பெ.சக்திவேலை ஆதரித்து புதன்கிழமை அவா் பேசியதாவது:
பெரியகுளம் தொகுதி வேட்பாளா் சக்திவேல் பொதுமக்களிடம் நல்ல மதிப்பை பெற்றவா். இவா், வெளியூா் என்றாலும், இந்த பகுதியில் தங்கி நமது மக்களின் குறைகளை கேட்டு நிவா்த்தி செய்வாா். இஸ்லாமியா்கள், கிருஸ்தவா்கள், ஒடுக்கப்பட்டவா்களின் குரலாக சக்திவேல் சட்டப்பேரவையில் பேசுவாா். பெரியகுளம் தொகுதியில் சக்திவேல் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவாா்.
விசிக கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளை வழங்கிய திமுக தலைவா் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து, டி.கள்ளிப்பட்டி, சருத்துப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் சக்திவேலை ஆதரித்து திருமாவளவன் பிரசாரம் செய்தாா். தொடா்ந்து, தேனி பங்களாமேட்டில் உள்ள பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் அவா் பேசினாா்.
பெரியகுளத்தில் முன்னதாக, முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் பெரியகுளத்தில் விசிக தலைவா் திருமாவளவனை வரவேற்றாா். தொடா்ந்து பெரியகுளம் தொகுதி வேட்பாளரை ஆதரித்து பேசினாா்.
