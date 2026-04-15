தேனி

பெரியகுளத்தில் அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மரியாதை

பெரியகுளத்தில் அம்பேத்கரின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது சிலைக்கு அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

பெரியகுளத்தில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு முன்னாள் முதல்வரும், போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான ஓ. பன்னீா்செல்வம், பெரியகுளம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி விசிக வேட்பாளா் பெ. சக்திவேல், திமுக மாவட்டச் செயலா் தங்க. தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

இதேபோல, பாஜக சாா்பில், அந்தக் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் பி.ராஜபாண்டியன் தலைமையில், நிா்வாகிகள் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

பெரியகுளம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் கே.கதிா்காமு அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

இதேபோல, அரசியல் கட்சியினா், பொதுமக்கள் அம்பேத்கா் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

அரண்மனைபுதூரில் உள்ள அம்பேத்கரின் சிலைக்கு தேசிய தலைவா் அண்ணல் அம்பேத்கா் மக்கள் பேரவைத் தலைவா் லட்சுமணன், செயலா் செந்தில், பொருளாளா் குனபாலன், நிா்வாகிகள் செல்வகுமாா், அம்பேத்ராஜ் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

அம்பேத்கா் சிலைக்கு வேட்பாளா்கள், அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் சிலைக்கு ஆளுநா், முதல்வா் மாலை அணிவித்து மரியாதை

ராத்து ராசன் பாடல்!
ராத்து ராசன் பாடல்!

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

