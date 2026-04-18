கண்மாயிலிருந்து அடையாளம் தெரியாத சடலம் மீட்பு

/
தேனி மாவட்டம், பூமலைக்குண்டு கண்மாயில் கிடந்த அடையாளம் தெரியாத சடலத்தை சனிக்கிழமை போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.
தேனி அருகே பூமலைக்குண்டு கண்மாயில் ஒரு சடலம் கிடப்பதாக அப்பகுதியினா் வீரபாண்டி காவல்நிலையத்துக்கு சனிக்கிழமை தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, அங்கு வந்த போலீஸாா் சடலத்தின் தலை, இரண்டு கால்கள் இல்லாதது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா்.
மேலும், உடல் பாகங்கள் சேதமடைந்த நிலையில் பாலினம் அறியாத வகையில் கிடந்ததாம். இதையடுத்து சடலத்தை தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
பாவூா்சத்திரம் அருகே அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு
பெண்ணிடம் 8 பவுன் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு
கண்டமனூா் சிறை அருகே கைதி தப்பியோட்டம்
கந்தா்வகோட்டையில் ஆண் சடலம் மீட்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு