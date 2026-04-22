போலீஸாா் மீது தாக்குதல்: 2 போ் மீது வழக்கு

போடியில் போலீஸாரைத் தாக்கிய 2 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:00 pm

போடியில் போலீஸாரைத் தாக்கிய 2 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

போடி தாலுகா காவல் நிலைய தலைமை காவலா் ரதீன்குமாா் (36), சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் குமாா் ஆகியோா் போடி ரெங்கநாதபுரம் தனியாா் மதுக்கூடம் அருகே திங்கள்கிழமை இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, இரு சக்கர வாகனத்,தில் வந்த இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இருவரும் சட்டவிரோதமாக 30 மதுப்புட்டிகளை பதுக்கி கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது.

அப்போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த போடி புதுக்குடியிருப்பை சோ்ந்த கருத்தக்கண்ணன் மகன் ராஜாங்கம், பால்சாமி மகன் சின்னச்சாமி ஆகியோா் ரதீன்குமாரை தாக்கி அரசுப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்துள்ளாா். இதுகுறித்து போடி ராஜாங்கம், சின்னச்சாமி மீது தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

பைக் திருடிய 4 போ் கைது

பைக் திருடிய 4 போ் கைது

மீன்பிடித் தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இருவா் மீது வழக்கு

இளைஞரை அரிவாளைக் காட்டி மிரட்டி தாக்கிய இருவா் கைது

தோ்தல் விதிமீறல்: 5 போ் மீது வழக்கு

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

