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தேனி

தொழிற்சாலையில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

தேனி அருகே தொழிற்சாலையின் மேற்கூரையிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 3:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி அருகே தொழிற்சாலையின் மேற்கூரையிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

வீரபாண்டி அருகேயுள்ள புதிய காவலா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் ஈஸ்வரன் (42). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மாரியம்மன் கோயில்பட்டி அருகே தனியாா் தொழிற்சாலை மேற்கூரை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாா். அப்போது, பலத்த காற்று வீசியதில் அவா் மேற்கூரையிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தாராம். அருகிலிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து பழனிசெட்டி காவல்நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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