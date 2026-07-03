தேனி மாவட்டம், தேவாரம் அருகே சட்டவிரோதமாக வீட்டில் மதுப் புட்டிகளைப் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேவாரம் அருகேயுள்ள தம்மிநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் தேவாரம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, தம்மிநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த ராஜா (48) என்பவா் தனது வீட்டில் மதுப் புட்டிகளைப் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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