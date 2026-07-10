பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.1.24 கோடியில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பொம்மிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.13.30 லட்சத்தில் கால்நடை மருத்துவமனைக் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சில்வாா்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.31.40 லட்சத்தில் புதிய ஊராட்சி மன்றக் கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதே ஊராட்சியில் ரூ. 35 லட்சத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் இரண்டு கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. டி.வாடிப்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில் ரூ.5.80 லட்சத்தில் வடக்கு நோக்கிய முகப்பு பகுதியும், ரூ.4.50 லட்சத்தில் தெற்கு நோக்கிய முகப்புப் பகுதியும் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. எண்டப்புளி ஊராட்சியில் ரூ.17.25 லட்சத்தில் புதிதாக அங்கன்வாடி கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. ஜல்லிப்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.11.60 லட்சத்திலும், வடபுதுப்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.6 லட்சத்திலும் நாற்றாங்கால் பண்ணைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தப் பணிகளை தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.வைத்திநாதன் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, கட்டடப் பணிகளை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முடிக்க ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின் போது பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஜெகதீசன், புவனேஸ்வரி, உதவிப் பொறியாளா் அஜய்குமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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