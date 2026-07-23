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தேனி

கடமலைக்குண்டில் 5 கிலோ கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது

கடமலைக்குண்டு அருகே கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 6:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கடமலைக்குண்டு அருகே கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

கடமலைக்குண்டு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் தீபக் தலைமையிலான போலீஸாா் புதன்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, கெம்புக்காரன்புலியூா் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்றிருந்தவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில், அவா் கடமலைக்குண்டைச் சோ்ந்த முருகானந்தம் (52) என்றும், அவா் சட்டவிரோதமாக விற்பனைக்காக 5 கிலோ 812 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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