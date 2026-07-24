தேனி மாவட்டம், பூதிப்புரத்தில் அமைந்துள்ள காளியம்மன் கோயிலில் பூட்டை உடைத்து உண்டியலிலிருந்த பணத்தைச் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தேனி அருகே பூதிப்புரத்தைச் சோ்ந்தவா் சிவலிங்கம் (43). பூதிப்புரம் பிரதானச் சாலையில் அமைந்துள்ள காளியம்மன் கோயிலில் பூஜாரியாக பணியாற்றி வரும் இவா், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கோயில் பூஜைகள் நிறைவடைந்த பின், பூட்டி விட்டு வீட்டிற்குச் சென்றாா்.
மறுநாள் (புதன்கிழமை) காலை வந்து பாா்த்த போது, கோயிலின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததாம். உள்ளே சென்று பாா்த்த போது உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு கிடந்ததுடன் அதிலிருந்த பணத்தையும் காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்து பழனிசெட்டிபட்டி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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