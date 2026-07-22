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சென்னை

மென்பொறியாளா் வீட்டில் 10 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு

சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் பெண் மென்பொறியாளா் வீட்டில் 10 பவுன் நகை, பணம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :22 ஜூலை 2026, 4:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் பெண் மென்பொறியாளா் வீட்டில் 10 பவுன் நகை, பணம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

மேற்கு மாம்பலம் ஜூப்ளி சாலையில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவா் மோ.மணி (34). இவரது மனைவி செளமியா (29). மென்பொறியாளரான இவா், கிண்டியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா்.

செளமியாவும், மணியும் கடந்த 18-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டி வீட்டு சொந்த ஊரான செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்துக்குச் சென்றனா். இருவரும் செவ்வாய்க்கிழமை வீடு திரும்பிய நிலையில், கதவின் பூட்டை உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே பீரோவில் இருந்த 10 பவுன் தங்க நகை, பணம் திருடப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இது குறித்த புகாரின்பேரில், அசோக் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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