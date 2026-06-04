Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
தேனி

பணி நியமன ஆணை பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

மாலத்தீவில் உள்ள நிறுவன வளாகத் தோ்வில் வெற்றி பெற்று பணி நியமன ஆணை பெற்ற தேனி சரஸ்வதி பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு அண்மையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

News image

பணி நியமனம் பெற்ற தேனி சரஸ்வதி பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவா்களுடன் அதன் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 3:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாலத்தீவில் உள்ள நிறுவன வளாகத் தோ்வில் வெற்றி பெற்று பணி நியமன ஆணை பெற்ற தேனி சரஸ்வதி பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு அண்மையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

மாலத்தீவில் உள்ள ரெயின்போ கன்ஸ்ட்ரக்சன் நிறுவனம் சாா்பில் அண்மையில் வளாகத் தோ்வு நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு உதவி கண்காணிப்பாளா் பணிக்கு தேனி சரஸ்வதி பொறியியல் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவா் எம்.விக்னேஷ், ஆய்வாளா் பணிக்கு எஸ்.பாா்த்தசாரதி ஆகியோா் தோ்வாகினா். இவா்களுக்கு பராட்டு விழா கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடாா்கள் உறவின் முறைத் தலைவா் தா்மராஜன், துணைத் தலைவா் ஜீவகன், பொதுச் செயலா் ஆனந்தவேல், பொருளாளா் ராமச்சந்திரன், ஆட்சி மன்றக்குழு உறுப்பினா்கள் சோமசுந்தரம், சுப்பிரமணி, கல்லூரி முதல்வா் மதளை சுந்தரம், துணை முதல்வா் சத்யா, வேலைவாய்ப்புத் துறை அலுவலா் ராம்குமாா் ஆகியோா் மாணவா்களைப் பாராட்டி, வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கலைக் கல்லூரியில் பணி நியமன ஆணை

ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கலைக் கல்லூரியில் பணி நியமன ஆணை

விஇடி கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு தினம்

விஇடி கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு தினம்

வேளாளா் பொறியியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா்கள் தினம்

வேளாளா் பொறியியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா்கள் தினம்

நந்தா பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் 1,735 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

நந்தா பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் 1,735 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!