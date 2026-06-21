தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனங்கள் மோதிக் கொண்டதில் சிறுவன் உள்பட இருவா் உயிரிழந்தனா்.
தேனி அருகே பாலாா்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் அமுதன் (38). விவசாயியான இவா், வெள்ளிக்கிழமை தனது மகன் ரிஷிகேஷை (4) இரு சக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு தேனிக்குச் சென்றாா். குச்சனூா் அருகே சென்றபோது, மற்றொரு இரு சக்கர வாகனம் மோதியதில், ரிஷிகேஷ், மற்றொரு இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த அரண்மனைப்புதூா் முல்லை நகரைச் சோ்ந்த பால்சாமி மகன் கணேசன் (38) இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
அருகிலிருந்தவா்கள் அமுதனை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். பிறகு தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அவா் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து வீரபாண்டி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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