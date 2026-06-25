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தேனி

உத்தமபாளையம் வருவாய்த் தீா்வாயம்: மனு அளிக்கக் குவிந்த பொதுமக்கள்

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி நாள் வருவாய்த் தீா்வாயத்தில் 231 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

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உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வருவாய்த் தீா்வாயத்தில் முதாட்டியிடம் கோரிக்கை மனுவைப் பெற்ற மாவட்ட ஆட்சியா் வைத்திநாதன், கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி நாள் வருவாய்த் தீா்வாயத்தில் 231 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்தத் தீா்வாயத்தில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வைத்திநாதன் தலைமையில் மனுக்கள் பெறப்பட்டன. தொடா்ந்து 17, 18, 19, 23, 24 என 6 நாள்கள் மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

ஒரே நாளில் 231 மனுக்கள்: தீா்வாயத்தின் கடைசி நாளான புதன்கிழமை கோம்பை, மல்லிங்காபுரம், ராயப்பன்பட்டி, உத்தமபாளையம், கோகிலாபுரம் ஆகிய 5 வருவாய்க் கிராமங்களிலிருந்து ஏராளமானோா் மனு கொடுக்க குவிந்தனா். இதனால், மனுக்களை பதிவு செய்ய நீண்ட வரிசையில் பொதுமக்கள் காத்திருந்தனா். பதிவு செய்த மனுக்களையும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தே மாவட்ட ஆட்சியா், கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா ஆகியோரிடம் கொடுத்தனா்.

பொதுமக்கள் வேதனை: உத்தமபாளையம் வருவாய்க் கிராமத்திலிருந்து பலரும் தனிப் பட்டா கேட்டு கோரிக்கை மனு அளித்தனா். அப்போது, கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மனு கொடுத்த போதிலும் பட்டா கிடைக்கவில்லை எனக் கூறினா்.

மனுவைப் பெற்ற எம்.எல்.ஏ., தற்போது உங்களுக்கு விரைவாக பட்டா கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறினாா். இதே போல, ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுதல் தொடா்பான மனுக்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட துறை மூலமாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா். இதன் பிறகு, கோம்பை, மல்லிங்காபுரம், ராயப்பன்பட்டி, உத்தமபாளையம், கோகிலாபுரம் ஆகிய 5 வருவாய்க் கிராமங்களைச் சோ்ந்த கிராம நிா்வாக அலுவலா்களிடம் ஆக்கிரமிப்புகள், நிலுவையிலுள்ள பட்டாக்கள் உள்பட பல்வேறு தகவல்களை அவா் கேட்டறிந்தாா்.

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