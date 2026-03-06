மு.க. ஸ்டாலினை 2-ஆவது முறையாக முதல்வராக ஆக்குவதே நமது இலக்கு என முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
தேனியில் திமுக வடக்கு மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டம், அறிமுகக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் செல்லப்பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம் ஏற்புரை வழங்கிப் பேசியதாவது:
முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் தமிழகம் 11.8 சதவீதம் பொருளாதார வளா்ச்சி அடைந்துள்ளது. நமது ஒரே இலக்கு 2-ஆவது முறையாக ஸ்டாலினை முதல்வராக ஆக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தேனி வடக்கு மாவட்டச் செயலா் தங்க.தமிழ்செல்வன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
முன்னதாக, தெற்கு மாவட்டச் செயலா் என். ராமகிருஷ்ணன், ஆண்டிபட்டி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மகாராஜன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகளை ஓ. பன்னீா்செல்வம் சந்தித்துப் பேசினாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
