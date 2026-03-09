தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் திங்கள்கிழமை ஆட்டோ மீது காா் மோதியதில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
கூடலூரில் முத்துச்சாமி கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த காமாட்சியப்பன் மகன் மணிமாறன் (29). ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவா் கம்பத்திலிருந்து கூடலூா் நோக்கி திண்டுக்கல்- குமுளி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆட்டோவை ஓட்டிச் சென்றாா்.
அப்போது, பின்னால் அதே சாலையில் கம்பத்திலிருந்து கேரள மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டம், வண்டிப் பெரியாறு பகுதிக்கு காா் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது.
அப்போது, கம்பத்தில் தனியாா் பெண்கள் கல்லூரியை கடந்து சென்ற ஆட்டோ மீது பின்னால் வந்த காா் மோதியது. இதில், ஆட்டோவிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட மணிமாறன் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து கம்பம் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து காா் ஓட்டுநா் வண்டிப் பெரியாறைச் சோ்ந்த இஸ்மாயில் மகன் ஹனிபாவை (48) கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
டிரெண்டிங்
ஆட்டோ மீது காா் மோதல்: மாணவா் உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதி பெண் உயிரிழப்பு
பைக் - காா் மோதல்: பி.எஸ்.எப் வீரா் உயிரிழப்பு
பைக் மீது காா் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...