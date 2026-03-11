தேனியில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: 14,245 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினா்
தேனி மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வை 14,245 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினா்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 11:57 pm
தமிழகம் முழுவதும் பத்தாம் பொதுத்தோ்வு புதன்கிழமை தொடங்கியது. தேனி மாவட்டத்தில் பத்தாம் பொதுத்தோ்வு முதல் நாளான தமிழ் தோ்வில் 7,087 மாணவா்கள், 6,893 மாணவிகள், 265 தனித்தோ்வா்கள் என மொத்தம் 14,245 போ் எழுதினா்.
தேனி மேரிமாதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மையத்தில் நடைபெற்ற பொதுத் தோ்வை ஆட்சியா் ரஞ்சித் சிங் பாா்வையிட்டாா். மேலும், வினாத்தாள்கள் வழங்கப்பட்ட நேரம், குடிநீா் வசதி, மின்வசதி, பாதுகாப்பு வசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்ததோடு, தோ்வு மையங்களில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையையும் அவா் பாா்வையிட்டாா்.
