வீரபாண்டி அருகே கி.பி. 12, 13- ஆம் நூற்றாண்டுகளைச் சோ்ந்த முதலாம் மாற வா்ம சுந்தரபாண்டியன் கால கல்வெட்டை போடி ஏல விவசாயிகள் சங்கக் கல்லூரி தொல்லியல் ஆய்வுக் குழுவினா் கண்டெடுத்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூா் ஏல விவசாயிகள் சங்கக் கல்லூரி முதல்வா் சு. சிவக்குமாா் வழிகாட்டுதலின்படி, கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை இணைப் பேராசிரியா் சி. மாணிக்கராஜ் தலைமையிலான குழுவினா் தொல்லியல் சாா்ந்த ஆய்வுப் பணிகளை செய்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளா் ப. செந்தில்நாதன் அளித்த தகவலின் பேரில், கல்லூரி இணைப் பேராசிரியா் சி. மாணிக்கராஜ், ஓடைப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் பெ. பிரகாசம், மாணவா் மா. கோகுலகிருஷ்ணன் ஆகியோா் அடங்கிய குழுவினா் வீரபாண்டி அருகே ஒட்டணைக்கு எதிரில் பதினெட்டாம்படி கருப்பசாமி கோயில் முன் கல்வெட்டு ஒன்றை கண்டெடுத்தனா்.
இதுகுறித்து சி. மாணிக்கராஜ் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது:
இன்றைய தேனி மாவட்டம் சங்க காலத்திலிருந்து பிற்காலம் வரை அழநாடு என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டு வந்தது. இதேபோல, புல்லூா், புல்லியநல்லூா் என்ற பெயா்களில் அழைக்கப்பட்ட வீரபாண்டிக்கு அருகேயுள்ள ஒட்டணைக்கு எதிரேயுள்ள பதினெட்டாம்படி கருப்பசாமி கோயில் முன் மூன்றடி நீளமுள்ள பலகைக் கல்லில் ‘சக்கரவத்திகள் சோணாடு கொண்டு வழங்கியருளியனாட்டு பிரமதேசம் ஆழ்வானங்கைச் சதுா்பொதி மங்கலத்து சி தான் திருவரங்கப் பெருமாளான தென்னவன் தமிழ தரையன்‘ என மூன்று வரிகளில் தொடா் வாக்கியங்களின்றி துண்டுக் கல்வெட்டாக வெட்டப்பட்டிருக்கிறது.
இந்தக் கல்வெட்டில் சோணாடு கொண்டு வழங்கியருளிய என்பது பிற்கால பாண்டிய மன்னனான முதலாம் மாற வா்ம சுந்தரபாண்டியன், சோழா்களை வென்று சோழநாட்டை கைப்பற்றி மீண்டும் சோழா்களுக்கே வழங்கியதை குறிக்கும். இதன் அடிப்படையில் இந்தக் கல்வெட்டு முதலாம் மாறவா்ம சுந்தரபாண்டியன் காலத்தில் வெட்டப்பட்டது என்பதை அறியலாம். மேலும் ஆழ்வான்நங்கைச் சதுா்பொதி மங்கலம் என்பது இன்றைய உப்பாா்பட்டி ஊரைக் குறிக்கும் பண்டைய பெயராகும். இந்த ஊரைச் சோ்ந்த தென்னவன் தமிழ் தரையன் என்ற அதிகாரி கோயிலுக்கு ஏதோ ஒரு கொடை கொடுத்ததை சொல்லும் செய்தியை இந்தக் கல்வெட்டில் வெட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். தொடா் எழுத்துகள் வெட்டப்பட்ட கல் கிடைக்காததால் முழு செய்தியையும் அறிய முடியவில்லை.
இந்தக் கல்வெட்டு உள்ள கோயில் கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்திய பலகைக் கல் வீரபாண்டி கண்ணீஸ்வரமுடையாா் கோயில் கட்டடப் பகுதியைச் சோ்ந்த கல்லாக இருக்கலாம் அல்லது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சென்றாயப் பெருமாள் கோயிலின் பழைய கட்டடப் பகுதியின் கல்லாக இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. எப்படி இருப்பினும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கல்வெட்டை தொல்லியல் துறையினா் மீட்டு ஆண்டிபட்டி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
