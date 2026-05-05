Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
தேனி

ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

News image
Updated On :5 மே 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட ஆ.மகாராஜன், தனது உடன் பிறந்த தம்பி அதிமுக வேட்பாளா் ஆ.லோகிராஜனைவிட 10,981 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் கடந்த 2016 -இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட வெற்றி பெற்ற தங்க.தமிழ்ச்செல்வன் அமமுகவிற்கு தாவியதால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

இதையடுத்து, கடந்த 2019 - இல் இத் தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் ஆ.மகாராஜன் , அதிமுக சாா்பில் அவரது தம்பி ஆ.மகாராஜன் ஆகியோா் போட்டியிட்டனா். இதில் ஆ.மகாராஜன் தனது தம்பியை 12,323 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தாா்.

இந்த நிலையில், 2021-இல் நடைபெற்ற ஆண்டிபட்டி பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் ஆ.மகாராஜன், அதிமுக சாா்பில் ஆ.லோகிராஜன் ஆகியோா் மீண்டும் போட்டியிட்டனா். இதில் ஆ. மகாராஜன் தனது தம்பியை 8,538 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றாா்.

இந்த நிலையில், இந்தத் தொகுதியில் சகோதரா்கள் இருவரும் மீண்டும் களமிறங்கினா். இதில் முதல் சுற்றில் தொடங்கி 18 -ஆம் சுற்று வரை தம்பி முன்னிலையில் இருந்தாா். இதன் பின்னா், மகாராஜன் முன்னிலை பெற்றாா்.

19 - ஆம் சுற்றிலிருந்து 25 - ஆவது சுற்றுவரை திமுக வேட்பாளா் ஆ.லோகிராஜன் முன்னிலை பெற்று, இறுதியில் மொத்தம் 74,324 வாக்குகள் பெற்று, மூன்றாவது முறையாக ஆண்டிபட்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியை கைப்பற்றினாா்.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

ஆ.மகாராஜன் (திமுக ) - 74,324

வி.பாண்டி (தவெக) - 64,770

ஆ.லோகிராஜன் (அதிமுக) - 63,343

எம்.கோமதி (நாதக) - 10,346.

தொடர்புடையது

கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி

கூடலூரில் திமுக வேட்பாளா் திராவிடமணி வெற்றி

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி!

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

செங்கம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு