கம்பம் தொகுதியில் 751 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

தேனி மாவட்டம், கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா 751 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 19 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். 2,11,077 வாக்குகள் பதிவாகின.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா (தவெக) - 85,394.
நா. ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 84,643.
எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன் (அதிமுக) - 27,307.
ஆ. அன்புச்செல்வி (நாதக) - 9,599.
