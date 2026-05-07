Dinamani
திமுக எதிர்க்கட்சியாகவே செயல்படும் - திமுக எம். பி. கலாநிதி வீராசாமிதவெக ஆட்சி அமைக்கும் விவகாரம்: மக்கள் தீர்ப்புக்கு முன்பு ஆளுநர் நிற்பது சரியல்ல: ஜோதிமணிவிசிக, கம்யூனிஸ்ட் காலம் தாழ்த்துவது நல்லதல்ல : அமீர்தோல்வியும் துரோகமும் எங்களுக்கு புதிதல்ல : டி.ஆர். பாலுஆர். பி. செளத்ரி உடலுக்கு மம்மூட்டி அஞ்சலி!மமதாவுக்கு அகிலேஷ் தொடர் ஆதரவு: வாக்கு எண்ணிக்கை விடியோக்களை வெளியிட வலியுறுத்தல்எந்த சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமிதமிழ்நாடு 16வது சட்டப்பேரவை கலைப்பு: ஆளுநர் அறிவிப்பு!ஆர்.பி. சௌத்ரி உடலுக்கு விஜய் நேரில் மரியாதை!
/
தேனி

கௌமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா: பக்தா்கள் அக்னிச்சட்டி எடுத்து நோ்த்திக்கடன்

தேனி மாவட்டம், கம்பம் கௌமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் அக்னிச் சட்டி எடுத்து நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா்.

News image

ராஜ அலங்காரத்தில் அம்மன்

Updated On :7 மே 2026, 4:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பம் கௌமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் அக்னிச் சட்டி எடுத்து நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா்.

இந்தக் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த மாதம் 22-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. வருகிற 12-ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 21 நாள்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடன் இந்த விழா நடைபெற்று வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய நாளான புதன்கிழமை காலை முதலே சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் அக்னிச் சட்டி எடுத்தும், ஆயிரம் கண் பானை சுமந்தும், முளைப்பாரி ஏந்தியும் ஊா்வலமாக வந்து அம்மனை வழிபட்டனா். இதுதவிர, பக்தா்கள் அலகு குத்தியும், பொங்கல் வைத்தும் தங்களது நோ்த்திக்கடனைச் செலுத்தினா்.

விழாவையொட்டி கௌமாரி அம்மன் ராஜ அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். வியாழக்கிழமை கம்பம் கம்பராய பெருமாள் வேளாளப் பெருமக்கள் சங்கம் சாா்பில் மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடைபெற உள்ளது.

கம்பம் கௌமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை அலகு குத்தியும், அக்னிச் சட்டி எடுத்தும் வந்து நோ்த்திக் கடனைச் செலுத்திய பக்தா்கள் .

கம்பம் கௌமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, புதன்கிழமை அலகு குத்தியும், அக்னிச் சட்டி எடுத்தும் வந்து நோ்த்திக் கடனைச் செலுத்திய பக்தா்கள் .

தொடர்புடையது

சங்ககிரி சென்னகேசவப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

சங்ககிரி சென்னகேசவப் பெருமாள் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

அரிமளம் சிவன் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

அரிமளம் சிவன் கோயில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

பிரான்மலை கொடுங்குன்றநாதா் கோயில் தேரோட்டம்

பிரான்மலை கொடுங்குன்றநாதா் கோயில் தேரோட்டம்

பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா தொடக்கம்

பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு