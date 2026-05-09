வீரபாண்டி கோயில் திருவிழா நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி கெளமாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவையொட்டி (மே 12 - மே 19) வீரபாண்டி வழித்தடத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் போக்குவரத்தில் திங்கள்கிழமை (மே 11) மாலை 6 மணி முதல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து மாற்றம் : குமுளியிலிருந்து கம்பம், சின்னமனூா் - தேனி மாா்க்கமாகச் செல்லும் வாகனங்கள் உப்பாா்பட்டி, பாலகிருஷ்ணாபுரம், அரண்மனைப்புதூா் வழியாக தேனி புதிய பேருந்து நிலையத்தை அடையும். இதேபோல, மதுரை, திண்டுக்கல்லில் இருந்து தேனி - குமுளி மாா்க்கமாகச் செல்லும் வாகனங்கள் போடேந்திபுரம் விலக்கில் (ஐய்யங்காா் பேக்கரி) மாற்றம் செய்யப்பட்டு குச்சனூா், மாா்க்கையன்கோட்டை புறவழிச்சாலை வழியாக குமுளி சென்றடையும். வீரபாண்டி கிராம ஆட்டோக்கள் வயல்பட்டி பிரிவு வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்.
வாகனங்கள் நிறுத்த வேண்டிய இடம்: குமுளி - தேனி மாா்க்கமாக வரும் நான்குசக்கர வாகனங்களை வீரபாண்டி தெற்கு பகுதியில் உள்ள தற்காலிக பேருந்து நிலையம் எதிா்புறம், பி.டி.ஆா், அம்மன் நகா் காலி இடம் ஆகிய 7 இடங்களிலும் நிறுத்திக் கொள்ளலாம்.
இதேபோல, போடி, தேனி பகுதிகளில் இருந்து வரும் இருசக்கர வாகனங்கள் அண்ணாமலை நகா், எல்ஏஸ் மில், ஐய்யங்காா் பேக்கரி, முத்துதேவன்பட்டி, போடேந்திரபுரம் புறவழிச்சாலை, வயல்பட்டி சந்திப்பு மேற்கு, கிழக்கு, வடக்கு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 9 காலி இடங்களில் நிறுத்திக் கொள்ளலாம். விஐபி வாகனங்கள் கோயில் மண்டபம் பகுதியில் நிறுத்துவதற்கான வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
