Dinamani
ஐசிஎஃப்-இல் முதல்முறையாக தானியங்கி கதவுடன் ‘இமு' ரயில்தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்நீட் வினாத்தாள் கசிவு: என்டிஏவை கலைக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுசரக்குப் போக்குவரத்து விநியோக தரவரிசை: முன்னணியில் தமிழகம்ஹிந்து மதம் ஒரு வாழ்க்கை முறை: உச்சநீதிமன்றம்இனி பிஎஃப் இறுதித் தொகை தானியங்கி முறையில் விடுவிப்புஇந்திய எரிசக்தி ஒப்பந்தங்களை ரஷியா முழுமையாக நிறைவேற்றும் - வெளியுறவு அமைச்சா் லாவ்ரோ உறுதிமகளிா் உரிமைத் தொகைக்காக பயனாளிகள் காத்திருப்பு - உதயநிதி ஸ்டாலின்நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை: குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,441-ஆக அதிகரிப்புஅகிலேஷின் சகோதரா் பிரதீக் யாதவ் திடீா் உயிரிழப்பு - அரசியல் தலைவா்கள் இரங்கல்
/
தேனி

குடிநீா் வழங்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

கம்பம் அருகே குடிநீா் வழங்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் புதன்கிழமை மாலை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

News image

நாராயணத்தேவன்பட்டியில் புதன்கிழமை குடிநீா் வழங்கக்கோரி காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்.

Updated On :49 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பம் அருகே குடிநீா் வழங்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் புதன்கிழமை மாலை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

கம்பம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட நாராயணத்தேவன்பட்டி ஊராட்சியில் 8 வாா்டுகளில் 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனா். முல்லைப் பெரியாற்றில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து அதன் மூலமாக இந்தப் பகுதி மக்களின் குடிநீா்த் தேவையை ஊராட்சி நிா்வாகம் பூா்த்தி செய்கிறது. ஆனால், இந்தப் பகுதிக்கு கடந்த 10 நாள்களாக குடிநீா் விநியோகம் செய்யவில்லை. இதுதொடா்பாக புகாா் தெரிவித்தும் ஊராட்சி நிா்வாகம் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் சுருளிப்பட்டி - காமயகவுண்டன்பட்டி சாலையில் காலிக்குடங்களுடன் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு சென்ற ராயப்பன்பட்டி போலீஸாா் , மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் உடனடியாக குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் உறுதியளித்ததைத் தொடா்ந்து அவா்கள் கலைந்து சென்றனா். இந்த மறியலால் அந்தப் பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

குடிநீா் கோரி ஊராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

குடிநீா் கோரி ஊராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

இளம்பிள்ளை அருகே குடிநீா் வழங்கக் கோரி காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்

இளம்பிள்ளை அருகே குடிநீா் வழங்கக் கோரி காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியல்

பெரியகுளத்தில் சுத்தமான குடிநீா் சீராக வழங்கக் கோரி சாலை மறியல்

பெரியகுளத்தில் சுத்தமான குடிநீா் சீராக வழங்கக் கோரி சாலை மறியல்

பவானி அருகே குடிநீா் வழங்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

பவானி அருகே குடிநீா் வழங்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு