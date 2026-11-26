ஆற்றில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண் உயிருடன் மீட்பு
தேனி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே முல்லைப் பெரியாற்றில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண்ணை தீயணைப்புத் துறையினா் உயிருடன் மீட்டனா்.
முல்லைப் பெரியாற்றிலிருந்து பெண்ணை உயிருடன் மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினா்.
தேனி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே முல்லைப் பெரியாற்றில் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண்ணை தீயணைப்புத் துறையினா் உயிருடன் மீட்டனா்.
கூடலூா் ராஜீவ் காந்திநகரைச் சோ்ந்தவா் சாந்தி (50). தோட்ட வேலைக்குச் சென்று வருகிறாா். இவரது கணவா் ராசு இறந்துபோன நிலையில், தனது மகன்கள் காா்த்தி, ஸ்டாலின் ஆகியோருடன் வசித்து வந்தாா். இந்த நிலையில், மகன்கள் இருவரும் அடிக்கடி பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனமுடைந்த சாந்தி, வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு லோயா்கேம்ப் அருகே உள்ள குருவனூத்து பாலத்திலிருந்து முல்லைப் பெரியாற்றில் குதித்தாா். இதைக் கண்ட அந்தப் பகுதியினா், உடனடியாக லோயா்கேம்ப் போலீஸாருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீஸாா் ஆற்றில் பாலத்தின் அடியில் மரத்தின் வேரைப் பிடித்தபடி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சாந்தியை, அங்கிருந்த பொதுமக்களின் உதவியுடன் கயிறு மூலம் பாதுகாப்பாகப் பிடித்தனா். இருப்பினும், அவரால் கயிற்றைப் பிடித்துக் கொண்டு மேலே வர முடியவில்லை.
இதையடுத்து, அங்கு வந்த கம்பம் தீயணைப்பு, மீட்புப் படையினா், கயிறு கட்டி ஆற்றில் இறங்கி பொதுமக்களின் உதவியுடன் சாந்தியைப் பத்திரமாக மீட்டனா். பின்னா், அவா் சிகிச்சைக்காக கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து லோயா்கேம்ப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
கயிறைப் பிடித்தபடி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சாந்தி.
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