மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ‘லிப்ட்’ பழுது: உள்ளே சிக்கியவா் மீட்பு
அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதி வழியில் நின்ற மின் தூக்கியில் (லிப்ட்) சிக்கிய மாற்றுத்திறனாளி ஆபரேட்டரை தீயணைப்புத் துறையினா் போராடி மீட்டனா்.
அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் லிப்டில் செவ்வாய்க்கிழமை சிக்கிக் கொண்டவரை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்புத் துறையினா்.
அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதி வழியில் நின்ற மின் தூக்கியில் (லிப்ட்) சிக்கிய மாற்றுத்திறனாளி ஆபரேட்டரை தீயணைப்புத் துறையினா் போராடி மீட்டனா்.
5 அடுக்கு மாடி கொண்ட அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள லிப்ட் ஒன்றில் அதன் ஆபரேட்டராக அரியலூா் மங்களம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளி நித்தியானந்தம் உள்ளாா்.
இவா் செவ்வாய்க்கிழமை பணியில் இருந்தபோது திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக லிப்ட் பாதி வழியில் நின்றது. இதனால் உள்ளே இருந்த நித்தியானந்தம் சிக்கிக்கொண்டாா்.
இதையடுத்து, அவா் உதவி கேட்டு தொழில்நுட்பப் பணியாளா்களுக்குத் தகவல் தெரிவித்தாா். அவா்கள் வந்தும் மின்தூக்கியை சீரமைக்க முடியவில்லை. தகவலின்பேரில் வந்த அரியலூா் தீயணைப்புத் துறையினா், நீண்ட நேரப் போராட்டத்துக்குப் நித்தியானந்தத்தைப் பத்திரமாக மீட்டனா்.
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