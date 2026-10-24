அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது கா்ப்பிணி உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் மறியல்
விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது கா்ப்பிணி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உறவினா்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கோப்புப் படம்
விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரசவத்தின் போது கா்ப்பிணி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உறவினா்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகேயுள்ள சாட்சியாபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் ஐஸ்வா்யா (27). கா்ப்பிணியான இவா் 2-ஆவது பிரசவத்துக்காக விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இந்த நிலையில், கடந்த 23-ஆம் தேதி மாலை இவருக்கு அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்தது. பின்னா், சிறிது நேரத்தில் ஐஸ்வா்யாவுக்கு உயா் ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மருத்துவா்களின் தவறான சிகிச்சையை கா்ப்பிணியின் உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என புகாா் தெரிவித்து, பெண்ணின் உறவினா்கள் உயிரிழந்த கா்ப்பிணியின் குடும்பத்துக்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும், கா்ப்பிணியின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான மருத்துவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை சனிக்கிழமை முற்றுகையிட்டனா். அவா்கள் இறந்த கா்ப்பிணியின் உடலை வாங்க மறுத்து விருதுநகா் மல்லாங்கிணறு சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, வருவாய்க் கோட்டாட்சியா், காவல் துறையினா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதைத் தொடா்ந்து அவா்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனா்.
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