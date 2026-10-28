நீா்வரத்து சீரானது: சுருளி அருவியில் குளிக்க அனுமதி
சுருளி அருவியில் நீா்வரத்து சீரான நிலையில் 9 நாள்களுக்குப் பின் புதன்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
சுருளி அருவி - கோப்புப் படம்
சுருளி அருவியில் நீா்வரத்து சீரான நிலையில் 9 நாள்களுக்குப் பின் புதன்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
தேனி மாவட்டத்தில் மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையிலுள்ள மேகமலை, மணலாறு, வெண்ணியாறு, மகாராஜா மெட்டு, இரவங்கலாறு உள்ளிட்ட 7 மலைக் கிராமங்கள் உள்ளன. இந்தக் கிராமங்களைச் சுற்றிய வனப் பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீரே மலை அடிவாரத்தில் உள்ள சுருளியில் அருவியாகக் கொட்டுகிறது.
இந்த நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழையால் மேகமலை வனப் பகுதிகளில் கடந்த 9 நாள்களாக பலத்த மழை பெய்ததால், சுருளி அருவிக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி, சுருளி அருவியில் குளிக்க கடந்த 9 நாள்களாக தடை விதிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, மழைப்பொழிவு குறைந்த நிலையில் அருவியில் நீா் வரத்து படிப்படியாக குறைந்து சீரானது. இதையடுத்து ,
மாவட்ட நிா்வாகத்தின் உத்தரவின்பேரில், அருவியில் குளிக்க வனத் துறையினா் விதித்திருந்த தடையை நீக்கியதைத் தொடா்ந்து புதன்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் பெருமகிழ்ச்சியுடன் அருவியில் நீராடினா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.