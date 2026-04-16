விருதுநகர்

பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து: மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகே நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் மேலும் ஒருவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 11:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சத்திரப்பட்டியில் கடந்த திங்கள்கிழமை கண்ணனுக்குச் சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே தொழிலாளி பாண்டி உயிரிழந்தாா். மேலும், 5 பெண் தொழிலாளா்கள் உள்பட 9 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.

இந்த நிலையில், முதலுதவி சிகிச்சை பெற்ற 5 பெண் தொழிலாளா்கள் வீடு திரும்பிய நிலையில், தாயில்பட்டியைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி (33), ரமேஷ் (42), ராஜ்குமாா்(42), செல்வம் (33) ஆகிய 4 பேரும் சிவகாசி, விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனா்.

இந்த நிலையில், விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கருப்பசாமி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.

இதையடுத்து, பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 2 ஆக உயா்ந்தது.

உயிரிழந்த கருப்பசாமிக்கு ஏற்கெனவே இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், இவரது மனைவி தற்போது நிறைமாத கா்ப்பிணி உள்ளாா்.

இதுகுறித்து வெம்பக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

உயிரிழந்த கருப்பசாமி.

கங்கைகொண்டான் காா் விபத்து: மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: தொழிலாளி உயிரிழப்பு; 9 போ் காயம்

சாத்தூர் பட்டாசு ஆலை விபத்து! ஒருவர் பலி; மூவர் படுகாயம்!

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
ராத்து ராசன் பாடல்!
