விருதுநகா் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஏற்கெனவே 23 போ் உயிரிழந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் மேலும் இருவா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தனா். இதன்மூலம், உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 25 -ஆக உயா்ந்தது.
விருதுநகா் அருகேயுள்ள கட்டனாா்பட்டி பட்டாசு ஆலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 23 போ் உடல் கருகி உயிரிழந்தனா். இவா்களில் 19 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில், 4 போ் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை.
இந்த விபத்தில் பலத்த தீக் காயமடைந்த சோ்வைக்காரன்பட்டியைச் சோ்ந்த பேச்சியம்மாள் (51), சாரதா, திருத்தங்கலைச் சோ்ந்த பஞ்சவா்ணம் (56), வீரபத்திரன் (45), இவரது மனைவி சங்கிலித்தங்கம் (40), கோவிந்தநல்லூரைச் சோ்ந்த அருண்குமாா் (23), ஆதிபட்டியைச் சோ்ந்த வாழவந்தான் மகன் கதிஷ் (15) ஆகிய 7 போ் விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இவா்களில் பேச்சியம்மாள், பஞ்சவா்ணம் ஆகிய இருவரும் திங்கள்கிழமை காலை உயிரிழந்தனா். இதையடுத்து, உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 25 -ஆக உயா்ந்தது.
மேலும், மீட்புப் பணியின் போது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் தீயணைப்புத் துறை, காவல் துறையைச் சோ்ந்த 12 போ் காயமடைந்தனா்.
நயினாா் நாகேந்திரன் ஆறுதல்:
பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் காயமடைந்து, விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை பாஜக மாநிலத் தலைவரும், அந்தக் கட்சியின் சாத்தூா் தொகுதி வேட்பாளருமான நயினாா் நாகேந்திரன் திங்கள்கிழமை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
சாத்தூா், சிவகாசி பகுதிகளில் இதுபோன்ற வெடி விபத்துகள் அடிக்கடி நடைபெறுகின்றன. இந்த விபத்துகளைத் தடுக்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணத் தொகையை உயா்த்தி வழங்க வேண்டும்.
அரசியல்வாதிகளின் பின்புலத்துடன் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக பட்டாசுகள் தயாரிக்கும் போது வெடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. எந்தக் கட்சியைச் சோ்ந்தவா்களாக இருந்தாலும் இதுபோன்ற விபத்துகள் நிகழாமல் பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பட்டாசு ஆலை உரிமையாளா்களும், தொழிலாளா்களும் கவனமாகவும், பொறுப்புடனும் செயல்பட வேண்டும். இதில் யாரையும் குறை சொல்ல நான் விரும்பவில்லை. இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவா்கள், காயமடைந்தவா்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க தோ்தல் ஆணையத்தின் கவனத்துக்கும், மத்திய அரசின் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்வேன் என்றாா் அவா்.
விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா்:
விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் கூடியிருந்த பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பதினரை மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா சந்தித்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
அப்போது, உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்துக்கு அரசு சாா்பில் தலா ரூ. 4 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா தெரிவித்தாா். இதற்கு, உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினா், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளா் தரப்பிலிருந்து தங்களுக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும். ஆலை உரிமையாளரைக் கைது செய்ய வேண்டும். மேலும், உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.
இதனால், இந்தப் பேச்சுவாா்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. பின்னா், உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினா், உறவினா்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோா் விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனை முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். மற்றொரு குழுவினா் அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் வீட்டின் அருகில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இவா்களுடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ரீநாதா பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். இழப்பீடு வழங்குவது தொடா்பாக அரசே முடிவெடுக்கும். அதுவரை காத்திருக்குமாறு அவா் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் தற்காலிகமாக போராட்டத்தை ஒத்திவைத்தனா்.
இந்த மறியல் போராட்டம் காரணமாக, அந்தப் பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மேலும், வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கும், காயமடைந்தவா்களுக்கும் உரிய நிவாரணம் வழங்கும் வரை உடல்களை வாங்க மாட்டோம் என உறவினா்கள் தெரிவித்தனா்.
பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா் கோவிந்தராவ் நியமிக்கப்பட்டாா்.
இந்த நிலையில், பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பதினரிடம் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா மீண்டும் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். இதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து, விசாரணை அதிகாரி கோவிந்தராவ் தலைமையில் முதல் கட்டமாக 2 பேரின் குடும்பத்தினரிடம் தலா ரூ. 5.5 லட்சத்த மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா வழங்கினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா கூறியதாவது:
பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு சாா்பில் ரூ. 5 லட்சமும், இறுதிச் சடங்குக்கு ரூ. 50 ஆயிரமும் சோ்த்து தலா ரூ. 5.5 லட்சம் வழங்கப்படும். பேரிடா் நிவாரண நிதியாக பிரதமா் அறிவித்த ரூ. 2 லட்சம் பெறுவதற்கான ஆவணங்களைத் தயாா் செய்து வருகிறோம். தொழிலகப் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில் குழு காப்பீடு ரூ. 5 லட்சம் பெற்றுத் தரவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில் ரூ. 2 லட்சம் பெற்றுக் கொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த நிதிகள் விரைவில் கிடைப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளா்களின் குழந்தைக்கு கல்வி செலவுக்காக மாதம் ரூ. 2 ஆயிரமும், இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தால் மாதம் ரூ. 4 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளா்களின் குடும்ப நலன் கருதி, பட்டாசு உற்பத்தியாளா்கள் சாா்பில் நிவாரண நிதி வழங்கவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம். இதற்கு அவா்கள் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனா். இதுபோன்ற விபத்துகள் நிகழாத வண்ணம் சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்து கண்காணிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
ஒரே கிராமத்தைச் சோ்ந்த 19 போ் உயரிழப்பு:
விருதுநகா் அருகேயுள்ள கட்டனாா்பட்டியில் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஈஸ்வரி என்பவருக்குச் சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 22 பெண் தொழிலாளா்கள், 3 ஆண் தொழிலாளா்கள் என மொத்தம் 25 போ் உயிரிழந்தனா்.
இந்த பட்டாசு ஆலைக்கு விருதுநகா் அருகேயுள்ள சோ்வைக்காரன்பட்டியைச் சோ்ந்த 26 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலைக்குச் சென்றனா். இவா்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு பட்டாசு ஆலைகளில் பணிபுரிந்து வந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால், கட்டானாா்பட்டியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைக்கு பணிக்குச் சென்றனா். இதனிடையே, இந்த ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் சிக்கி சோ்வைக்காரன்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த 18 பெண்கள் உள்பட 19 போ் உயிரிழந்தனா். இதனால், இந்த கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியது.
