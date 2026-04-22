திருச்சுழி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு மல்லாங்கிணறு பகுதியில் வியாழக்கிழமை இறுதி கட்ட பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.
வருகிற வியாழக்கிழமை (ஏப். 23) வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6 மணியுடன் வேட்பாளா்கள் தோ்தல் பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு மல்லாங்கிணறு பகுதியில் திம்மன்பட்டி, சூரம்பட்டி, வலையங்குளம், முடியனூா், கோவில்பட்டி, அயன்ரெட்டியாபட்டி பகுதிகளில் இறுதிகட்ட பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா். கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகளுடன் சோ்ந்து அவா் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்குகளை சேகரித்தாா். அப்போது திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளைக் கூறியும், மல்லாங்கிணறு பேரூராட்சியில் 100 நாள் வேலை திட்டம் கொண்டு வந்தது குறித்தும் பொதுமக்களிடம் எடுத்துக் கூறி வாக்குகளை சேகரித்தாா். உடன் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
