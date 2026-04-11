திருச்சுழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடும் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு சனிக்கிழமை கிராமம் கிராமமாகச் சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
காரியாபட்டி மேற்கு ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட வரலொட்டி, நாகம்பட்டி, வலுக்கலொட்டி, சோலைக்கவுண்டன்பட்டி, கெப்பிலிங்கம்பட்டி, அழகியநல்லூா், மாந்தோப்பு, அச்சங்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் பொதுமக்களை சந்தித்து திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களை விளக்கி உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்களிக்குமாறு அமைச்சா் தங்கம்தென்னரசு கோரினாா். அப்போது அவருக்கு கிராம மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். முன்னதாக அச்சங்குளம் கிராமத்தில் உள்ள பெரும்பிடுகு முத்தரையா் உருவச் சிலைக்கு அவா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
பிறகு வடகரை சென்ற அவருக்கு அங்குள்ள பட்டாசு தொழிற்சாலை தொழிலாளா்கள் வரவேற்பு அளித்தனா். அவா்களிடமும் அமைச்சா் வாக்கு சேகரித்தாா். இதில் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
