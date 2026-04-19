திருச்சுழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் தங்கம்தென்னரசு கூட்டணிக் கட்சியினருடன் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் திருச்சுழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு சனிக்கிழமை கரியனேந்தல், கணக்கனேந்தல், ஜோகில்பட்டி, சொக்கப்பட்டி, புதுப்பட்டி, தோப்பூா், அல்லிக்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகளுடன் சோ்ந்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது கிங்காங் மற்றும் ஹல்க் வேடமணிந்த நபா்கள் திமுக கொடியை கையில் பிடித்தவாறு நடனமாடி பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈா்த்தனா். இதில் திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
