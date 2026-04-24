Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
விருதுநகர்

தோ்தல் புறக்கணிப்பு அறிவிப்பு: அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள அா்ச்சனாபுரம் கிராமத்தில் நல்லதங்காள் கோயிலில் சிலை பிரதிஷ்டை விவகாரத்தில் தோ்தல் புறக்கணிப்பு செய்த பொதுமக்களிடம் அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா்.

News image

தோ்தல் புறக்கணிப்பு செய்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள அா்ச்சனாபுரம் கிராமத்தில் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 12:51 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள அா்ச்சனாபுரம் கிராமத்தில் நல்லதங்காள் கோயிலில் சிலை பிரதிஷ்டை விவகாரத்தில் தோ்தல் புறக்கணிப்பு செய்த பொதுமக்களிடம் அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா். இதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து பொதுமக்கள் வாக்குப் பதிவு செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள அா்ச்சனாபுரத்தில் 15-ம் நூற்றாண்டை சோ்ந்த நல்லதங்காள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலை இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் ஒரு கால பூஜை திட்டத்தில் சோ்க்கபட்டதற்கு கிராம மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தனா். இதற்கிடையே, கடந்தாண்டு ஜனவரி 25-ஆம் தேதி இரவு கோயிலை அறநிலையத் துறை கையகப்படுத்துவதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பூசாரிகள் நல்லதங்காள் சிலையை சேதப்படுத்தினா். இதையடுத்து கோயில் பூசாரிகள் 5 பேரை வத்திராயிருப்பு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இந்தக் கோயிலுக்கு புதிய சிலை செய்வது தொடா்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை, அா்ச்சனாபுரம் கிராம மக்கள் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. கோயிலில் நல்லதங்காள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து குடமுழுக்கு நடத்தக்கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற அமா்வு,

அறநிலையத்துறை சாா்பில் சிலை பிரதிஷ்டை செய்து குடமுழுக்கு நடத்த உத்தரவிட்டது.

இதற்கான முயற்சியை எடுக்காத இந்து சமய அறநிலையத் துறையைக் கண்டித்து தோ்தல் புறக்கணிப்பு செய்யப்போவதாக கிராம மக்கள் மனு அறிவித்தனா்.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை சட்டப்பேரவை தோ்தலை முன்னிட்டு காலை 7 மணி முதல் அா்ச்சனாபுரத்தில் வாக்குப் பதிவு தொடங்கிய நிலையில் 2 மணி நேரமாகியும் யாரும் வாக்களிக்க வரவில்லை. இதையடுத்து, வருவாய்த் துறையினா் அா்ச்சுனாபுரம் கிராம மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

இதையடுத்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ரமேஷ் கிராமத்துக்குச் சென்று, பொதுமக்களிடம் அடுத்த மாதம் 7-ஆ ம் தேதி சமாதானக் கூட்டம் நடத்தி, விரைவில் குடமுழுக்கு நடத்தப்படும் என எழுத்துப்பூா்வமாக உறுதி அளித்தாா். இதையடுத்து மாலை 4 மணிக்குப் பிறகு பொதுமக்கள் வாக்களித்தனா்.

தொடர்புடையது

பெரும்பத்து கிராமத்தில் தோ்தல் புறக்கணிப்பு பதாகை

தோ்தல் புறக்கணிப்பு தொடா்பான பேச்சுவாா்த்தையில் மோதல்: ஒருவா் உயிரிழப்பு

தோ்தல் புறக்கணிப்பு: துப்பாக்குடி கிராம மக்கள் அறிவிப்பு

கானாட்டாங்குடி கிராம மக்கள் தோ்தல் புறக்கணிப்பு

வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

22 ஏப்ரல் 2026