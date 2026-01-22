ராஜபாளையத்தில் தவெக சாா்பில் இலவச சட்ட ஆலோசனை மையத்தை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றிய வழக்குரைஞா் பொம்மிஸ் ராஜா.
விருதுநகர்

இலவச சட்ட ஆலோசனை மையம் திறப்பு

ராஜபாளையத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் இலவச சட்ட ஆலோசனை மையம் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ராஜபாளையம் பஞ்சு மாா்க்கெட் பகுதியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு வழக்குரைஞா் பொம்மீஸ் ராஜா தலைமை வகித்தாா். பின்னா், மாற்றுக் கட்சியைச் சோ்ந்த 108 போ் தவெகவில் இணைந்தனா். அவா்களுக்கு ராஜா உறுப்பினா் அட்டை வழங்கினாா். பின்னா், பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் திராளானோா் கலந்து கொண்டனா்.