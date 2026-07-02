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விருதுநகர்

தொழிலாளி மா்ம மரணம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள மம்சாபுரத்தில் மா்மமான முறையில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 4:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள மம்சாபுரத்தில் மா்மமான முறையில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

மம்சாபுரம் மேலூரைச் சோ்ந்தவா் வனராஜா (46). இவா் கூலி வேலை செய்து வந்தாா். செவ்வாய்க்கிழமை வேலைக்கு சென்ற இவா் இரவு வரை வீடு திரும்பவில்லை. இந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை மம்சாபுரம் பிரதான சாலையில் வனராஜா இறந்து கிடந்தாா். போலீஸாா் உடலை மீட்டு கூறாய்வுக்காக விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

வனராஜா மனைவி முத்துமாரி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிவு செய்து, வனராஜாவுடன் தகராறில் ஈடுபட்ட இருவரைப் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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