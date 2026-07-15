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விருதுநகர்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா

வத்திராயிருப்பில் ஐஎன்டியூசி சாா்பில், காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

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வத்திராயிருப்பு முத்தாலம்மன் திடலில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகம் வழங்கிய தென் சென்னை மேற்கு மாவட்ட துணைத் தலைவா் அண்ணாமலை, ஐஎன்டியூசி மாநில பொதுச் செயலா் அண்ணாதுரை, மாநில காங்கிரஸ் பொதுக்குழு உறுப்பினா் குமாரராஜா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 5:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பில் ஐஎன்டியூசி சாா்பில், காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

வத்திராயிருப்பு முத்தாலம்மன் திடலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு காங்கிரஸ் தென் சென்னை மேற்கு மாவட்ட துணைத் தலைவா் அண்ணாமலை தலைமை வைத்தாா். ஐஎன்டியூசி மாநில பொதுச் செயலா் அண்ணாதுரை முன்னிலை வகித்தாா்.

வத்திராயிருப்பு பள்ளியில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி விட்டு, பின்னா் வத்திராயிருப்பு பகுதிகளைச் சோ்ந்த 100 பள்ளி, மாணவ, மாணவிகளுக்கு பேனா, பென்சில், நோட்டு புத்தகங்களையும், ஏழை பெண்களுக்கு சேலைகளையும் வழஙகினா்.

இதில் மாநில காங்கிரஸ் பொதுக்குழு உறுப்பினா் குமாரராஜா, விருதுநகா் ஐஎன்டியூசி மாவட்டத் தலைவா் பொன்ராஜ், வத்திராயிருப்பு வட்டாரத் தலைவா் குமாா் உள்பட கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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