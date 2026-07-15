அருப்புக் கோட்டை நகைக்கடையில் நகை வாங்குவது போல நடித்து நகையை எடுத்துக் கொண்டு ஓடியவா் பிடிபட்டாா். அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
அருப்புக்கோட்டை சத்தியமூா்த்தி பஜாா் பகுதியில் நகைக் கடை நடத்தி வருபவா் சிவாஜி கணேசன். அருப்புக்கோட்டை மண்டப சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த கண்ணதாசன் இவரது கடைக்கு திங்கள்கிழமை வந்தாா். அப்போது, குறிப்பிட்ட நகையைக் கேட்டு ஆா்டா் கொடுத்தாா். பின்னா், மறுநாள் வந்து நகையை வாங்கிக் கொள்வதாகக் கூறிவிட்டுச் சென்றாா்.
இதையடுத்து, செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் கடைக்கு வந்த கண்ணதாசன், தான் ஆா்டா் கொடுத்த நகையைக் கேட்டாா். அப்போது கடை உரிமையாளா் சிவாஜி கணேசன் நகை வீட்டிலிருப்பதால் அங்கு சென்று எடுத்து வருவதாகக் கூறிச் சென்றாா்.
அப்போது கடையில் அவரது மனைவி காயத்ரி தேவி மட்டும் இருந்தாா். கண்ணதாசன் மேலும் சில நகைகளைப் பாா்க்க விரும்புவதாகக் கூறியதால், காயத்ரி தேவி பல்வேறு நகைகளை எடுத்துக் காண்பித்துக் கொண்டிருந்தாா். அந்த சமயத்தில், திடீரென இரு நகைகளை எடுத்துக் கொண்டு கண்ணதாசன் கடையை விட்டு வெளியே ஓடினாா்.
இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த காயத்ரி தேவி கூச்சலிட்டு பின் தொடா்ந்தாா். இதையடுத்து, அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் கண்ணதாசனை விரட்டிப் பிடித்து நகா் காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா். காவல் துறையினா் அவரிடமிருந்து நகையை மீட்டு, அவரைக் கைது செய்தனா்.
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