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விருதுநகர்

பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்த முதியவா் உயிரிழப்பு

ராஜபாளையம் அருகே இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்த முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

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பலி

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராஜபாளையம் அருகே இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி விழுந்த முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

வெம்பக்கோட்டை அருகே கிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தங்கச்சாமி (62). இவா் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள அட்டை ஆலை முக்கு பகுதிக்கு சென்றாா். அப்போது பெட்ரோல் நிரப்பும் மையம் அருகே திரும்பும் போது இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து தவறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்த அவரை அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பிறகு தீவிர சிகிச்சைக்காக பாளையங்கோட்டை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவா் அங்கு உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து கீழராஜகுலராமன் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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