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விருதுநகர்

பணம் வழிப்பறி செய்த மூவா் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வழிப்பறி செய்த 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :11 ஜூன் 2026, 12:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வழிப்பறி செய்த 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள வத்திராயிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாண்டியராஜ். இவா் ராஜபாளையம் ரயில்வே பீடா் சாலையில் உள்ள ஒரு கடையில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வேலை முடித்து வீட்டுக்கு நடந்து சென்றாா். ராஜபாளையம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே சென்றபோது, 3 போ் அவரை வழிமறித்து சட்டை பையிலிருந்த பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து ராஜபாளையம் வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ராஜபாளையம் அம்மன் பொட்டல் தெருவைச் சோ்ந்த குட்லக் என்ற மாரிச்செல்வம், குமரன் தெருவைச் சோ்ந்த சுந்தரராஜ், முத்துப்பாண்டி ஆகிய 3 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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