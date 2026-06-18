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விருதுநகர்

சாட்சியாபுரத்தில் ஜூன் 20-இல் மின் தடை

சிவகாசி மின் கோட்டத்தைச் சோ்ந்த சாட்சியாபுரத்தில் வருகிற சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

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மின்தடை

Updated On :18 ஜூன் 2026, 12:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி மின் கோட்டத்தைச் சோ்ந்த சாட்சியாபுரத்தில் வருகிற சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து சிவகாசி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் எஸ்.பாவநாசம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சிவகாசி இ.எஸ்.ஐ. துணை மின் நிலையம், சாட்சியாபுரம் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக

ஆனையூா், வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பு , கிச்சநாயக்கன்பட்டி, லட்சுமியாபுரம், அய்யம்பட்டி, மாரனேரி, பெரிபொட்டல்பட்டி, ராமசந்திரபுரம், போடுரெட்டியபட்டி, சாட்சியாபுரம், தொழில் பேட்டை, விஸ்வம்நகா், அய்யப்பன் குடியிருப்பு, அய்யனாா் குடியிருப்பு, சசிநகா், சித்துராஜபுரம், வேலாயுதம் சாலை ஆகிய பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

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