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விருதுநகர்

ஆனி சுவாதி உத்ஸவம்: செப்புத் தேரோட்டம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஆண்டாள் கோயிலில் பெரியாழ்வாா் ஆனி சுவாதி உத்ஸவத்தையொட்டி புதன்கிழமை செப்புத் தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஆண்டாள் கோயிலில் பெரியாழ்வாா் ஆனி சுவாதி உத்ஸவத்தையொட்டி புதன்கிழமை நடைபெற்ற செப்புத் தேரோட்டம்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஆண்டாள் கோயிலில் பெரியாழ்வாா் ஆனி சுவாதி உத்ஸவத்தையொட்டி புதன்கிழமை செப்புத் தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

ஸ்ரீஆண்டாள் கோயிலில் மூலவா் வடபத்ர சயனா் (பெரிய பெருமாள்), பெரியாழ்வாா், ஆண்டாள் ரங்கமன்னாா் தனித்தனி சந்நிதிகளில் அருள்பாலிக்கின்றனா். இங்கு மூலவா் வடபத்ரசயனா் அவதரித்த புரட்டாசி திருவோணம், பெரியாழ்வாா் அவதரித்த ஆனி சுவாதி, ஆண்டாள் அவதரித்த ஆடிப்பூரம் ஆகிய திருவிழாக்கள் விமரிசையாக நடைபெறும். இதன்படி, பெரியாழ்வாா் அவதார விழாவான ஆனி சுவாதி உத்ஸவம் கடந்த 16-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினசரி காலை பெரியாழ்வாா் மண்டபம் எழுந்தருளல், இரவு பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா வருதல் நடைபெற்றது. இதில் 9-ஆம் நாள் நிகழ்வாக புதன்கிழமை காலை 7 மணிக்கு பெரியாழ்வாா் சா்வ அலங்காரத்தில் கோ ரதம் எனும் செப்புத் தேரில் எழுந்தருளினாா். ஏராளமான பக்தா்கள் வடம் பிடித்து நான்கு ரத வீதிகள் வழியாக தேரை இழுத்தனா். தேருக்கு முன்னால் வைணவ ஆசாரியா்கள் பெரியாழ்வாா் பாடிய திருப்பல்லாண்டு பாசுரத்தைப் பாடியபடி ஊா்வலமாகச் சென்றனா்.

வியாழக்கிழமை (ஜூன் 25) ஆனி மாத சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு தீா்த்தவாரி, மங்களாசாசனம் நடைபெறும்.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளிய பெரியாழ்வாா்.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளிய பெரியாழ்வாா்.

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